Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
|
15.04.2026 00:25:00
Rethinking Nike: Is the Iconic Brand Still a Buy Based on its Turnaround Story?
Investing in a turnaround company is exciting because if you're right that the management team can right the ship, you're rewarded with a rising stock price. That's what may have largely attracted some newer shareholders to Nike (NYSE: NKE), as Elliott Hill took the helm as CEO in late 2024 to get the iconic sneaker seller back on track. But the company's latest earnings report also highlighted one risk of investing in a turnaround story. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 410,00
|3,24%
|Nike Inc.
|38,57
|3,10%
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