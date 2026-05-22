|
22.05.2026 06:31:29
RetinalGenix Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
RetinalGenix Technologies hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RetinalGenix Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!