RetinalGenix Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RetinalGenix Technologies hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RetinalGenix Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at