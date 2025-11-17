RetinalGenix Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RetinalGenix Technologies hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at