RetinalGenix Technologies präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at