BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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16.10.2026 23:45:00
Retirees, Check Your Withholding Now Before an Unexpected Tax Bill Arrives
If you're retired and drawing funds from a 401(k), IRA, or other tax-deferred account, it's a good time to check your tax withholding. If you're not having taxes withheld from your account and haven't been paying quarterly estimated taxes, it's especially important to act if you want to avoid an unwanted tax bill. Here's why.
You may face unique tax situations in retirement, including multiple income streams, irregular withholding, and changing rules. While you were working, your employer automatically withheld the right amount of tax from your wages. Or, if you were self-employed, you likely paid quarterly taxes to keep up with your tax bill.
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