Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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05.04.2026 03:18:00
Retirees Are Rethinking This "Safe" Withdrawal Strategy. Should You?
So, you worked hard your entire life, saved up a bundle of money, and are now getting ready to kick off retirement. There's just one problem. How do you manage the giant individual retirement account (IRA) or 401(k) you've built up?You need a withdrawal strategy if you want your money to last. And some financial experts may tell you to use the famous 4% rule.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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