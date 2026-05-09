Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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09.05.2026 11:00:20
Retirees Expect Their Home to Be a Financial Safety Net. They Shouldn’t.
Older homeowners often don’t see the value of, or can’t afford to, maintain and renovate their homes of many years. And that can mean thousands lost when they sell.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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