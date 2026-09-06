Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
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06.09.2026 15:28:00
Retirees Face a Familiar Trap: Chase Yield or Chase Growth?
The early years of retirement can be a tricky time. No matter how much money you have saved, you wonder if it's enough. No matter which investment strategy you choose, it's easy to wonder if there's something else you should have done. After decades of saving, it's surprisingly difficult for many retirees to begin spending down their savings. According to a survey by the Employee Benefit Research Institute (EBRI), roughly 78% of retirees believe they can afford to spend. Still, nearly half admit they underspend out of fear they'll run out of money, which explains why many continue to invest throughout retirement. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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