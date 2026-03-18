Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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18.03.2026 19:49:00
Retiring in 2026? Here's How to Set Your First Year Withdrawal Strategy.
Retirement is definitely a milestone worth getting excited about. And if you've saved nicely, you may be looking at a generous nest egg to tap. But one of the most important things you can do to keep your retirement savings from running out is come up with a smart withdrawal strategy early on.A lot of financial experts are fans of the 4% rule, which has you taking out 4% of your savings your first year of retirement and adjusting future withdrawals for inflation. But you may want to start with a smaller withdrawal percentage, or a higher one. Here are some factors to consider when setting a withdrawal strategy at the start of retirement.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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