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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.07.2026 15:58:00
Retiring in 2027? Here Are 3 Scenarios You Must Stress Test First.
If you're planning to retire in 2027, you've probably spent years building your nest egg and estimating how much income you'll need to cover your expenses. You've probably also spent time thinking about when you'll claim Social Security to maximize your monthly benefits.But even the best retirement plan can fall apart if you don't prepare for unexpected challenges. If you're planning to retire very soon, it's important to test that plan against a few realistic but troubling scenarios. Doing so could help you identify weak spots before you wrap up your career, giving you time to adjust your savings, spending, or investment strategy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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