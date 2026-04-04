Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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04.04.2026 21:32:00
Retiring in a Volatile Market? Here's How to Protect Your Savings.
Stock market turbulence is never a fun thing to deal with. But if you're on the cusp of retirement, it can be especially disruptive and nerve-racking.Once you stop working, you'll probably lean on your retirement savings for income. And if you start doing that at a time when the market is all over the place, you risk having to take losses in your portfolio early on that you may then never recover from.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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