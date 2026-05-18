Retractable Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Retractable Technologies hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at