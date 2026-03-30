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30.03.2026 06:31:29

Retractable Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Retractable Technologies hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Retractable Technologies ein EPS von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,4 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,430 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Retractable Technologies ein EPS von -0,400 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 38,27 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Retractable Technologies 33,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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