17.11.2025 06:31:29
Retractable Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Retractable Technologies veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
