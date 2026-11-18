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18.11.2026 06:31:28
Retractable Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Retractable Technologies hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Retractable Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 14,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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