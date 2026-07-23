Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
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23.07.2026 10:39:34
Rettung gescheitert: Batteriehersteller Varta wird zerschlagen
Für den seit Jahren kriselnden Batteriehersteller Varta gibt es die nächste Hiobsbotschaft. Die Gläubiger des Konzerns können sich nicht auf eine Rettung einigen. Nun soll das Unternehmen zerschlagen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Varta AG
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23.07.26
|Varta: Batteriehersteller soll zerschlagen werden (Spiegel Online)
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23.07.26
|Batteriekonzern Varta soll zerschlagen werden (dpa-AFX)
Analysen zu Varta AG
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