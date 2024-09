Rettung in der Haushaltsdebatte?: Intel-Baustopp: Ampel zankt um Verwendung der Subventionen

Die Bundesregierung hat für die Ansiedlung von Intel in Magdeburg Subventionen von fast zehn Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Doch jetzt liegt das Projekt vorerst auf Eis. Der klamme Branchenpionier investiert lieber zuhause in den USA. Angesichts einer Finanzierungslücke im Haushalt diskutiert die Regierung, was mit den Geldern passieren soll. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV