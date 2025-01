Rettung in der Nachspielzeit: Manchester United besiegt Rangers

MANCHESTER (dpa-AFX) - Dank eines Treffers von Bruno Fernandes in einer dramatischen Schlussphase hat Manchester United einen ersten kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Der Mittelfeld-Star des englischen Fußball-Rekordmeisters traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum erlösenden 2:1-Sieg in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. "Fernandes ruiniert Rangers den magischen Moment", titelte der Guardian nach der Partie.

Zuvor hatte ein Eigentor durch Rangers-Torwart Jack Butland (52.) die Gastgeber nach der Pause in Führung gebracht. Der einst auch mal bei Manchester angestellte Keeper faustete sich den Ball selbst ins Netz.

In der 88. Minute war Cyriel Dessers der Ausgleich für die Rangers gelungen. "Old Trafford liefert immer Drama in den letzten Minuten, nicht wahr", fragte die "Daily Mail" - eher rhetorisch. Zeuge des neuerlichen Dramas wurde unter den Zuschauern auch Uniteds Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson.

Durch den Sieg ist das Achtelfinale für Manchester United greifbar nahe. In der Tabelle belegt die Mannschaft des zuletzt wegen seiner Aussagen über das Team in die Kritik geratenen Trainers Ruben Amorim den vierten Platz mit 15 Punkten und kann am letzten Spieltag das Weiterkommen aus eigener Kraft perfekt machen.

Amorim hatte nach der 1:3-Pleite in der Premier League zuletzt gesagt: "Wir sind vielleicht das schlechteste Team in der Geschichte von Manchester United." Nach dem Sieg über die Rangers klang der 39 Jahre alte Portugiese deutlich versöhnlicher. "Das haben wir gut gemacht. Wir haben besser mit dem Ball gespielt", sagte Amorim./mam/jmx/DP/zb