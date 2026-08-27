Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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27.08.2026 11:43:59
Rettung von Arbeitsplätzen: Land Niedersachsen prüft Einstieg bei VW in Osnabrück
Die Zukunft des VW-Standorts in Osnabrück ist nach dem geplanten Ende der Pkw-Produktion offen. Nun zeichnet sich ein ungewöhnliches Modell ab, das dem Werk eine neue Perspektive geben könnte. Auch der Bund spielt dabei eine Rolle.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,60
|3,52%
|Volkswagen (VW) St.
|75,80
|2,85%
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