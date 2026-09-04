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04.09.2026 17:52:38
Reul: Polizei fahndet weiter nach Sabotage-Verdächtigem
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Polizei fahndet nach den Worten von NRW-Innenminister Herbert Reul weiter nach dem Verfasser mehrerer Bekennerschreiben zu Sabotage-Versuchen gegen die Stromversorgung. "Wir prüfen, ob der Verfasser tatsächlich mit den Taten zu tun hat. Wir prüfen, ob er allein gehandelt hat oder ob andere beteiligt waren", sagte der CDU-Politiker.
Stand jetzt bewerten man die Briefe als authentisch, sagte Reul. Nach dem Mann werde weiterhin gesucht. Reul warnte aber auch: "Wenn jemand seinen Namen druntersetzt, ist er nicht zwingend der Verantwortliche." Man prüfe, ob der Mann allein gehandelt habe und ob es Verbindungen zu Vorfällen in Brandenburg gebe.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte: "Nach aktuellem Stand muss man hier von Klimaextremismus ausgehen."/hrz/DP/zb
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