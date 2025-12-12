REV Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

REV Group hat am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat REV Group mit einem Umsatz von insgesamt 664,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 597,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,12 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 4,72 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,46 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,38 Milliarden USD in den Büchern standen.

