Reva Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Reva Resources hat am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Reva Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

