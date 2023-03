Revance Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Revance Therapeutics präsentierte in der am 01.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Revance Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,820 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,690 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,900 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Revance Therapeutics ein EPS von -3,233 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 132,57 Millionen USD, während im Vorjahr 77,80 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,744 USD und einen Umsatz von 128,76 Millionen USD in Aussicht gestellt.

