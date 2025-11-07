Revathi Equipment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Revathi Equipment hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,29 INR. Im letzten Jahr hatte Revathi Equipment einen Gewinn von -9,530 INR je Aktie eingefahren.

Revathi Equipment hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 573,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 76,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 325,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at