Revathi Equipment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Revathi Equipment hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,04 INR. Im Vorjahresviertel waren -3,980 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 589,6 Millionen INR – ein Plus von 28,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Revathi Equipment 460,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at