Revathi Equipment India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Revathi Equipment India hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 6,64 INR. Im letzten Jahr hatte Revathi Equipment India einen Gewinn von 1,87 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 222,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at