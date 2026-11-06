Revathi Equipment India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Revathi Equipment India veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,79 INR gegenüber 1,36 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 383,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at