25.05.2026 06:31:29

Revathi Equipment India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Revathi Equipment India hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 656,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 45,12 INR beziffert. Im Vorjahr waren 65,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Revathi Equipment India mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -19,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

