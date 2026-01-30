|
Revathi Equipment India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Revathi Equipment India hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,56 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Revathi Equipment India ein EPS von 0,660 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 322,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 23,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,0 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
