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01.06.2026 06:31:29
Revathi Equipment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Revathi Equipment veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Revathi Equipment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,55 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Revathi Equipment mit einem Umsatz von insgesamt 748,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 733,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2,14 Prozent gesteigert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,34 INR eingefahren. Im Vorjahr waren -18,730 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Revathi Equipment 2,43 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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