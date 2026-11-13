Revenio Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Revenio Group hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Revenio Group 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,8 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 127,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,9 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at