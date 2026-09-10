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10.09.2026 06:31:28
Revenio Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Revenio Group hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,3 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Revenio Group einen Umsatz von 26,5 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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