Revenio Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Revenio Group hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Revenio Group 31,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,660 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,690 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,70 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 103,52 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,712 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 110,39 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at