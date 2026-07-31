AutoNation Aktie
WKN: 880953 / ISIN: US05329W1027
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31.07.2026 17:43:59
Revenue Miss, EV Sales Slump Send AutoNation Stock Lower
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