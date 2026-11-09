Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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09.11.2026 22:30:00

Reverse Stock-Split Watch: Archer Aviation at $4 and Joby Aviation at $5. Here's Which One Gets There First -- and What History Says Happens After.

Shares of Archer Aviation (NYSE: ACHR) have fallen 48.5% so far in 2026, closing at $3.87 on Nov. 5. Joby Aviation (NYSE: JOBY) shares are down by 59.6% over the same period, closing at $5.30.

Despite the steep decline in share prices, neither company is close to needing a reverse stock split to meet the New York Stock Exchange (NYSE) listing requirements. The NYSE generally notifies companies of noncompliance when their average closing share price falls below $1 over 30 consecutive trading sessions.

Image source: Getty Images

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