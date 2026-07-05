WELCOME HOLDINGS AD Aktie

WELCOME HOLDINGS AD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084

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06.07.2026 01:00:00

Revised takeover code: Dealmakers welcome targeted guidance instead of ban on deal protection

New rules cap break fees, tighten disclosure requirements and give target boards greater guidanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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