WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
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06.07.2026 01:00:00
Revised takeover code: Dealmakers welcome targeted guidance instead of ban on deal protection
New rules cap break fees, tighten disclosure requirements and give target boards greater guidanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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