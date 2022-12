Revitalist Lifestyle and Wellness informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Revitalist Lifestyle and Wellness stellte am 30.11.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,050 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Revitalist Lifestyle and Wellness ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,3 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Revitalist Lifestyle and Wellness 0,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at