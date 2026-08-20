Reviv3 Procare: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Reviv3 Procare hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Reviv3 Procare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 8,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,8 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,48 Prozent auf 30,85 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,26 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at