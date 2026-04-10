Reviv3 Procare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Reviv3 Procare gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reviv3 Procare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at