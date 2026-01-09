Reviv3 Procare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reviv3 Procare hat am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 8,1 Millionen USD gegenüber 7,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at