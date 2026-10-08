Reviv3 Procare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Reviv3 Procare hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at