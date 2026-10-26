Revival Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Revival Gold gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Revival Gold ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,100 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Revival Gold -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at