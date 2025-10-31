Revive Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Revive Therapeutics hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at