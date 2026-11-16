Schwere Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei bringen Revolut in Italien unter gerichtliche Verwaltung. Während andere Banken zu den untersuchten Kunden Hunderte Verdachtsmeldungen einreichten, erstattete die Digitalbank keine einzige. Nun müssen zwei gerichtlich bestellte Verwalter die Verbesserung der Kontrollen überwachen.