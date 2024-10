Revolut legt sich mit Meta an

Das britische Banken-Fintech Revolut will die grossen Internetkonzerne mit in die Verantwortung nehmen, wenn es um die Entschädigung von Betrugsopfern geht. Nur dann hätten Plattformen wie Facebook, Instagramm und Co auch ein Interesse daran, Betrug wirkungsvoll zu bekämpfen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch