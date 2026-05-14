Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
|
14.05.2026 10:59:12
Revolut prepares to launch private bank as it woos wealthy
Europe’s largest fintech is looking to expand its appeal among wealthy customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!