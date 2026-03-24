Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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24.03.2026 10:50:07
Revolut revenue soars 46% to £4.5 billion as customers surge
That beat the £4.2 billion average analyst estimate compiled by BloombergWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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