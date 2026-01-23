Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
|
23.01.2026 10:28:35
Revolut sucht Senior-Management für die Schweiz
Mit einer breit angelegten Rekrutierungsoffensive verdeutlicht die Neobank ihre Ambitionen in der Schweiz. Gesucht werden Führungskräfte in den Bereichen Risikomanagement, Legal, Treasury, Steuern und Operations. Der Schritt deutet auf eine künftig eigenständige Schweizer Struktur hin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
