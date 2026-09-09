Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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09.09.2026 06:00:07
Revolut takes aim at business banking with FTSE 250 companies
Fintech’s business division has a target of 1mn customers globally by 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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