Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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19.08.2026 06:00:23
Revolut to let Nik Storonsky borrow up to $250mn against his stake
Change would allow billionaire fintech founder to access more cash as group’s valuation soarsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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